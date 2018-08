BARZIO – Il nuovo spazio museale della Fornace riscuote consensi e successi, fanno sapere dalla Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, sottolineando che “ad oggi oltre 2000 – di cui 600 solo nella giornata di Ferragosto – i visitatori entrati nella mostra dedicata alla storia, alle tradizioni e alle attività produttive tipiche della Valsassina, della Valvarrone, della Val d’Esino e della Riviera dove sono compresi i 26 comuni della Comunità Montana che ha allestito l’evento”.

Apprezzate le attività di educazione ambientale con i laboratori didattici naturalistici e gli oggetti antichi esposti. Ci sono state anche code all’ingresso in attesa del personale per le visite guidate e le esperienze didattiche.

Molto soddisfatto il Presidente della Comunità Montana e del Parco della Grigna Settentrionale Carlo Signorelli che sottolinea come “la decisione di valorizzare lo spazio ristrutturato della ex Fornace è stata una scommessa della nostra Giunta già vinta con passaggi che sono stati almeno tripli rispetto agli anni passati quando la mostra veniva allestita, in forma ridotta, nei locali di casa Merlo. Al personale e ai volontari che hanno presidiato l’esposizione vanno i più sentiti ringraziamenti. Sono loro che hanno riferito di un alto interesse anche per pannelli e fotografie che ricordano la Fornace ancora in attività e la presenza, tra i visitatori, anche di alcuni ex operai della fabbrica che ha cessato l’attività negli anni ’50”.

L’apertura dello spazio museale (con ingresso gratuito) continua dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 tutti i giorni per tutta la durata della Sagra che chiude domenica 19 agosto.