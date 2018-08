MANDELLO – Abituate agli argini dell’Adda e del lago di Garlate, dove passeggiatori e sportivi sono soliti a scorgerle, alcuni esemplari di nutria hanno deciso di trasferirsi per l’estate a Mandello, in una della cittadine rivierasche tra le più apprezzate dai bagnanti.

Una lettrice ci ha inviato lo scatto che immortala una numerosa famigliola di questo roditore nella zona dell’imbarcadero la sera di San Lorenzo, durante la festa patronale di Mandello.

Una presenza che sembra essere una novità per le rive del comune lariano, il Comune pare non abbia ricevuto segnalazioni di avvistamenti di nutrie sulle sponde del lago, anche la Polizia Locale non è stata interpellata sulla questione dai cittadini.

Altrove invece, come il già citato caso della ciclopista del Lago di Garlate, questo animale ha proliferato negli ultimi anni, incrementando la sua presenza sugli argini degli specchi d’acqua.