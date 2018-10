MANDELLO – Il confronto tra comune, azienda Gilardoni Vittorio e comitato di cittadini sta dando dei risultati soddisfacenti per tutte le parti: dopo le segnalazioni dei residenti, l’azienda mandellese starebbe mettendo a punto degli interventi per evitare che le emanazioni odorose dei suoi camini creino disagi agli abitanti della zona.

E’ quanto emerso nell’ultimo incontro, avvenuto martedì tra il sindaco Ricardo Fasoli e i referenti della Gilardoni Vittorio.

“Grazie ai questionari compilati dai cittadini, l’azienda ha predisposto una tabella con gli orari dove le segnalazioni dei residenti si concentrano maggiormente durante la giornata, per monitorare meglio la situazione – spiega il sindaco – inoltre, la Gilardoni Vittorio ha proposto una modifica al camino, oggi curvo, per fare in modo che i fumi si alzino più facilmente e gli odori non si disperdano all’altezza delle case”.

“Va ricordato – sottolinea Fasoli – che i dati ufficiali fino ad oggi in nostro possesso ci dicono che non si sono evidenziati problemi di natura sanitaria legati a quelle emissioni. L’intervento di modifica del sistema di emissione che l’azienda andrà a realizzare si dovrebbe concludere nei primi mesi del prossimo anno” .

Inoltre, fa sapere il sindaco, la Gilardoni Vittorio sarebbe intenzionata ad installare dei sentori all’interno dei camini per monitorare in tempo reale la situazione. “Questo consentirebbe di capire se i disagi olfattivi provengono sempre dalla stessa azienda o vi siano altre realtà produttive, anche piccole, che contribuiscono ad amplificare il problema vissuto dai cittadini”.

Nel pomeriggio di ieri, Fasoli ha riferito gli esiti dell’incontro al comitato dei residenti con il quale il Comune sta concordando una data per un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza.