LECCO – E’ una giornata di probabili disagi per i viaggiatori quella che apre oggi, venerdì 6 luglio, dalle 9 con lo sciopero proclamato le organizzazioni sindacali Or. S.A. Ferrovie e CUB .

Una protesta indetta perché, spiegano i sindacati “in queste ultime settimane Trenord sta intimorendo i propri dipendenti che usufruiscono, alla pari di tutti gli altri lavoratori italiani, dei permessi previsti dalla Legge. Trenord, non avendo svolto una corretta programmazione di assunzioni, sopprime giornalmente oltre 150 treni per mancanza personale e scarica su questi lavoratori individuati come assenteisti i propri errori”.

Questa cosa è indegna. Vogliamo precisare – dicono dall’Or.Sa – che non intendiamo difendere i furbetti o chi abusa dei permessi di Legge, ma preservare i diritti che la Legge riconosce a tutti i lavoratori italiani. Questa prassi aziendale, in una società pubblica e dal peso politico come Trenord, può creare dei precedenti per qualsiasi altra impresa”.

I lavoratori incroceranno quindi le braccia fino alle 17 di questo pomeriggio. Trenord assicura che viaggeranno regolarmente i treni in partenza prima delle 9.00 con arrivo a destinazione finale entro le 10.00.