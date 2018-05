OGGIONO – Sono pronti a partire i lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri di Oggiono: la consegna è prevista per la mattinata di lunedì 14 maggio, dopo di che il cantiere sarà finalmente avviato.

898 mila euro il costo dell’intervento, assegnato lo scorso gennaio all’impresa milanese Crea.mi Spa, che dovrebbe terminare entro il 9 marzo 2019: come spiegato dal sindaco e deputato Paolo Ferrari i lavori riguarderanno la palazzina che diventerà la Stazione dei Carabinieri. Si dovrà attendere invece per quella destinata agli alloggi, sulla quale però l’attenzione rimane alta.

“Come noto le vicissitudini dietro la nuova Caserma sono diverse e si protraggono da tempo – ha dichiarato Ferrari – l’interesse da parte mia e non solo non è mai venuto meno e fino a che non vedrò le chiavi consegnate ai Carabinieri non smetterà di esserci”.

Tra i sostenitori alla causa della nuova Caserma il deputato democratico Gianmario Fragomeli, che alla notizia della consegna dei lavori ha commentato: “Posso senz’altro dire di essere soddisfatto che lunedì, finalmente, ripartano i lavori per la Caserma dei Carabinieri di Oggiono: tale risultato è frutto di un lavoro portato avanti per tutta la scorsa Legislatura e che mi ha visto impegnato anche in questi ultimi giorni nel sollecitare Ministero e Provveditorato affinché il cantiere venisse finalmente sbloccato”.

“Anche gli ultimi passaggi burocratici – ha ricordato Fragomeli – vale a dire aggiudicazione, firma del contratto e consegna dei lavori, sembravano contraddistinti da una scansione temporale dagli intervalli decisamente eccessivi, tali da rendere problematico arrivare a un qualsiasi tipo di programmazione. Le ultime sollecitazioni, pur in presenza di un ennesimo ricorso in Consiglio di Stato, hanno permesso di definire finalmente la data di riapertura del cantiere. Si è trattato – ha sottolineato – di un lavoro di squadra con il Sindaco Ferrari, adesso collega alla Camera, ma anche con la minoranza consigliare di Oggiono e con il consigliere regionale Raffaele Straniero”.

“Vorrei ringraziare Fragomeli – ha detto da parte sua il sindaco di Oggiono – quando era parlamentare mi ero rivolto a lui per avere un supporto a questa situazione, appena sono stato eletto a mia volta ci siamo ripromessi di fare fronte comune, non posso che essere soddisfatto di questo lavoro di squadra”.

“Quando si parla di sicurezza sul territorio – ha concluso il parlamentare democratico Fragomeli – non è accettabile che i tempi si dilatino in questo modo e pregiudichino la piena operatività di un presidio di legalità quale una Caserma dell’Arma”.

Resta in sospeso il riappalto dei lavori per la palazzina della nuova Caserma che ospiterà gli alloggi: “Proprio mercoledì – ha fatto sapere Ferrari – ho avuto un incontro al Ministero delle Infrastrutture durante il quale abbiamo definito la data di consegna dei lavori di lunedì. Ho colto l’occasione per parlare anche dell’altra palazzina, ottenendo il diretto interesse del Provveditore delle Opere Pubbliche di Milano. Non mi è stato promesso nulla ma ci stiamo attivando anche su questo fronte”. Il valore dei lavori per questo secondo lotto si aggira intorno ai 300 mila euro.