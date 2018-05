MANDELLO – La curiosità è tanta, l’aspettativa pure, di certo lo è tra i residenti ma anche tra gli altri mandellesi e i frequentatori della zona, che attendono di conoscere come cambierà il volto del lungolago di Olcio.

Dopo averne visto le planimetrie, ecco una primissima immagine tratta dal progetto definitivo del primo lotto dei lavori consegnato pochi giorni fa in Comune a Mandello, che ci regala un’anticipazione di quello che sarà il bel volto della frazione, ridisegnato dall’architetto Santambrogio di Casatenovo, lo stesso autore del nuovo lungolago di Malgrate.

Nel rendering disponibile si vede l’intervento che consentirà, non solo il rifacimento del fronte lago, ma anche la messa in sicurezza del passaggio pedonale, con un marciapiede a lato a monte della strada e la camminata sul lago che scenderà sotto il livello della strada, la valorizzazione del sottopasso, aree verdi e la spiaggia fruibile per i bagnanti.

Il costo di realizzazione, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 750 mila euro, per la metà finanziati dall’Autorità di Bacino.