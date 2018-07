OLGINATE – Acqua marrone dai rubinetti. E’ successo nelle scorse ore in alcune zone di Olginate: in via Don Novati, via dell’Industria, via Spluga i cittadini hanno lamentato problemi con la rete idrica. Specialmente al mattino, dai rubinetti è scesa “acqua color del caffè”.

Il comune, con una nota, ha spiegato le motivazioni del disagio: “Lario Reti Holding sta facendo interventi di manutenzione sull’acquedotto in fascia oraria notturna per evitare stacchi d’acqua durante il giorno. Può succedere che alla mattina si presentino residui di terra nella rete idrica, ma la situazione dovrebbe essere momentanea, inteso come passaggio del flusso minimo per la pulizia delle tubazioni toccate dall’intervento”.

Il comune ha invitato comunque i cittadini a segnalare eventuali problemi: “Nel caso il flusso si protraesse a lungo il consiglio è di segnalare a LRH la situazione. Il numero verde che trovate sul portale comunale in home page è 800 894 081“.