OLGINATE – Torna il consueto spettacolo benefico con i Legnanesi. In cabina di regia, come al solito, c’è Confcommercio Lecco. Un appuntamento atteso per una serata di divertimento aperta a tutti. Confermata anche la location: la famosissima compagnia di teatro dialettale, infatti, salirà sul palco del teatro Jolly di Olginate (via Don Carlo Gnocchi).

Non sarà solamente una serata di risate e divertimento ma sarà anche l’occasione per aiutare gli altri: il ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’associazione Fabio Sassi Onlus – Hospice il Nespolo di Airuno (nel 2017 sono stati donati ben 3400 euro).

“Dopo il successo avuto negli anni passati, abbiamo voluto riproporre questo evento benefico in favore dell’hospice coinvolgendo ancora una volta I Legnanesi – ha detto il presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi -. Siamo contenti di riuscire ancora una volta a portare a Olginate una compagnia teatrale molto apprezzata e, contemporaneamente, aiutare l’Hospice il Nespolo”.

L’appuntamento è in programma domenica 9 settembre alle ore 20.30 al teatro Jolly di Olginate, le prevendite sono già cominciate, ci sono ancora posti disponibili, ma è meglio affrettarsi per non rischiare di perdersi lo spettacolo. Prevendite presso Pasticceria Cris, corso Dante 21/1 Calolziocorte 0341.641480, oppure presso Panificio Ronchetti, via 4 novembre a Galbiate