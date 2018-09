LECCO – Martedì 18 settembre partono i corsi di ginnastica dolce per adulti organizzati come ogni anno dalla Polisportiva Olginate. I corsi, tenuti da un istruttore qualificato, si terranno ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 17 presso il palazzetto comunale di via Campagnola a Olginate. Per informazioni e adesioni: 347 3002387.