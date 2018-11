OLGINATE – E’ stato assegnato a Rita Milesi, nata a Erve nel 1943, missionaria laica impegnata nel Malawi, il 36° “Premio della Bontà” alla memoria di Massimiliano Valsecchi consegnato nel pomeriggio di oggi, sabato, a Olginate.

A consegnare il premio, mamma Nella e la sorella Stefania del giovane Massimiliano prematuramente scomparso, mentre a ritirarlo è stata Rosa la sorella di Rita. Il premio è stato assegnato alla missionaria per il suo altruismo e la sua opera pia nei confronti dei più deboli e dei più bisognosi.

Il ringraziamento per l’assegnazione del premio è giunto dalla sorella Rosa, ma anche per voce di Rita stessa che ha lasciato un messaggio vocale nel quale ha ricordato come la situazione in Malawi è sempre più critica con un impoverimento costante della popolazione e il grosso problema della siccità a cui dover far fronte. Quindi ha invitato tutti coloro che volessero dare un piccolo aiuto alla sua missione di contattare i suoi famigliari.

Presenti alla cerimonia il sindaco Marco Passoni e il parroco di Olginate don Matteo Gignoli che hanno a loro volta sottolineato l’opera pia della missionaria.