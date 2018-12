OLGINATE – “Nessun uomo è un’isola: ogni uomo è parte della propria comunità. Questo, a mio parere, è il messaggio fondamentale di ‘Olginate del sapersi donare’ “. Così il sindaco di Olginate Marco Passoni e l’assessore ai Servizi Sociali Paola Viganò hanno accolto l’iniziativa della neonata associazione “Olginate del fare”.

Una iniziativa che ha preso avvio nel 2011 dal parrucchiere olginatese Remigio Morelli in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune. Attraverso un processo collettivo di crescita e condivisione di pensiero, risorse e competenze, vi hanno aderito 23 tra commercianti e professionisti dell’associazione che vivono e realizzano la propria comunità e che hanno saputo creare un dono speciale al fine di rispondere ai bisogni delle persone vulnerabili: “L’iniziativa di un singolo cittadino è diventata un’iniziativa della comunità per la comunità”.

La giornata di “Olginate del sapersi donare” inizierà il prossimo lunedì 17 dicembre e si protrarrà fino a fine gennaio. L’associazione metterà a disposizione gratuitamente tagli di capelli, frutta e verdura, pacchi alimentari, pizze, pranzi, colazioni, prodotti di erboristeria e contributi vari.

Riprendendo le parole di Enzo Bianchi, priore della Comunità Monastica di Bose, l’amministrazione ha voluto sottolineare come “Il dono è la possibilità di innescare rapporti reciproci tra le persone perché c’è in noi, nelle nostre profondità, la capacità del bene. Il sindaco, l’assessore ai servizi sociali e all’istruzione e l’amministrazione tutta, ringraziano l’associazione Olginate del Fare per questa iniziativa. Il dono è anche per noi”.