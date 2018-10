OLGINATE – “Il locale è già tutto prenotato”. La voce dell’arrivo di Fabrizio Corona a Olginate si è sparsa molto velocemente.

Il noto personaggio televisivo che non smette di far discutere, a quanto pare, è pronto ad attirare alla pizzerie Mediterranea, in via Cesare Cantù 87, un sacco di persone: “Sicuramente è un personaggio che fa parlare di sé, ho avuto la possibilità di invitarlo nel mio locale poiché conosco il suo manager – ci ha spiegato il titolare Valerio Puce – e così, domenica 21 ottobre alle ore 22, sarà nostro ospite alla pizzeria Mediterranea di Olginate”.

Il titolare si aspetta il pienone: “Ho chiuso le prenotazioni nel giro di poche ore, il locale è al completo. Sicuramente l’arrivo di Fabrizio Corona per noi è una bella occasione di promozione, mentre la gente avrà l’occasione di farsi fare un autografo o scattare un selfie”.

Gli preparerai qualcosa di speciale? “Il suo manager mi ha detto che gli piace il pesce perciò quello sarà il piatto forte. Il menù però resta una sorpresa”.

Amato o odiato, Fabrizio Corona non è un personaggio che passa inosservato, la sua presenza a Olginate ha già cominciato a far discutere il popolo dei social network.