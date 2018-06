OLGINATE – Il festival degli artisti di strada fa il pienone. Tantissime le persone che, complici le belle giornate di sole, hanno fato il loro giro… “Qua e là per piazze e cortili”.

Tanti gli eventi in programma, il sipario si è alzato venerdì sera per una tre giorni di divertimento per grandi e piccini. Il momento clou domenica pomeriggio quando le piazze del lungolago di Olginate si sono animate grazie agli artisti di strada. Prestigiatori, clown, acrobati, mangia fuoco hanno lasciato a bocca aperta i bambini e hanno strappato sorrisi e applausi anche ai grandi.

Nel giardino di Villa Sirtori, poi, è stata riaperta la bottega di Geppetto dove i bambini, aiutati dai genitori, grazie all’uso di attrezzi hanno potuto realizzare sculture e giocattoli che poi hanno potuto portare a casa in ricordo della bella manifestazione.

Il format piace molto e ogni anno è garanzia di successo. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Nazionale Carabinieri. Il direttore artistico è Giancarlo “Gianca” Casati.