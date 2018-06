OLGINATE – Serata di gala per il Piedibus di Olginate che ha festeggiato dieci anni di vita. Le quattro linee olginatesi, guidate da Sergio “Scintilla” Gilardi e da Silvia Cazzaniga, sono confluite tutte in un grande corteo che si è concluso al palazzetto di via Campagnola.

186 i bambini che quest’anno sono andati a scuola a piedi accompagnati da 55 preziosi volontari che si sono impegnati durante tutto il corso dell’anno, un pensiero speciale è stato rivolto a Federico Aldeni scomparso pochi mesi fa.

Grazie agli animatori de “L’isola della stupidera”, ieri, si è tenuta la serata finali con giochi, premiazioni, musica e tanto divertimento. “Ringrazio Silvia Cazzaniga per tutto quello che va e tutti i volontari che si impegnano. Troppo spesso siamo abituati a dare tutto per scontato – ha detto il sindaco Marco Passoni – ma il Piedibus funziona grazie al lavoro degli accompagnatori, un’opera che non bisogna dare per scontato. Il Piedibus è un progetto importante che allarga la mante”.

Presente alla serata anche l’assessore Paola Viganò che ha ringraziato tutti, ragazzi compresi che compiono la scelta di andare a scuola a piedi.

La serata è stata anche l’occasione per premiare i volontari più longevi, quelli che da dieci anni accompagnano a scuola i bambini. Premi per Graziella Aondio, Franca Ballio, Loredana Bonfanti, Filippo Catania, Olimpia Corti, Mario Dell’Oro, Sergio Gilardi, Annamaria Goretti, Rita Invernizzi, Leopoldo Mozzanica, Laura Orrù, Luisa Pennati, Venerio Pozzoni, Alessandro Carlo Sala, Elsa Sala, Lina Spandri, Agnese Stucchi, Anna Rosa Zamblera, Renato Zanini. Premiata anche Sara Balduini, la bimba che durante l’anno ha coperto la distanza maggiore, macinando ben 390 chilometri percorsi col Piedibus.

Quindi i bambini sono stati protagonisti di uno speciale nascondino che prevedeva l’utilizzo di polveri colorate. Volti variopinti e tanti sorrisi si è concluso così il decimo compleanno del Piedibus di Olginate.