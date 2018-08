OLGINATE – Pur con qualche piccola variazione, è stata votata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di minoranza “Olginate si cambia” sulla lotta al gioco d’azzardo.

Ciò che il gruppo di Riccardo De Capitani chiedeva nella mozione era la modifica del regolamento per le sale giochi al fine di avere un comune “Videopoker free”.

“Credo che in questo consiglio non ci sia nessuno di contrario a quello che chiedete – ha detto il sindaco Marco Passoni -. Sul tavolo, però, c’è già un regolamento provinciale che vuole uniformare le norme nei vari comuni. La nostra proposta è di creare un tavolo di lavoro per condividere il nuovo regolamento. In sostanza siamo tutti favorevoli, ci sono solo dei piccoli aspetti della mozione che andrebbero limati”.

Questioni tecniche, più che politiche: nella mozione si parlava di orari di funzionamento delle sale slot e di sconti sulle tasse per quegli esercizi che non hanno videopoker: “Personalmente vedo lo sconto delle tasse, oltre che di difficile applicazione, punitivo nei confronti degli esercizi che hanno videopoker – ha detto Passoni – Rispetto agli orari vi chiedo di ragionare assieme tenendo conto anche del regolamento provinciale”.

Soddisfatto il gruppo di minoranza: “La proposta di creare un tavolo di lavoro per ragionare assieme sul regolamento ci piace” ha detto il consigliere Andrea Secchi.

L’idea è quella di coinvolgere anche persone di Olginate impegnate su queste tematiche quotidianamente. Dopo le ferie, da settembre, il consiglio unito si metterà al lavoro per studiare un nuovo regolamento che possa arginare il fenomeno del gioco d’azzardo in paese.