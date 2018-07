OLGINATE – Nel corso dell’ultimo Ufficio di Presidenza, tenutosi lo scorso 28 giugno a Bologna presso la sede della Regione, è stata deliberata l’ammissione ad Avviso Pubblico del comune di Olginate.

Continua a crescere il numero degli enti locali aderenti: insieme al comune guidato da Marco Passoni sono stati ammessi i comuni di San Benedetto Po (Mn); Muzzano (Bi) e Santorso (Vi). “Diamo il benvenuto ai nuovi enti soci – hanno detto i rappresentanti di Avviso Pubblico – auspicando un proficuo e intenso rapporto di collaborazione per promuovere sui rispettivi territori la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

Avviso Pubblico è una rete di enti locali che concretamente si impegna a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L’associazione di enti locali e Regioni è stata fondata il 22 maggio 1996 per “per l’educazione alla legalità, il contrasto alle organizzazioni criminali e l’impegno diretto delle istituzioni territoriali nell’affermazione di regole civili e democratiche e di percorsi di sviluppo che superino le attuali marginalità in cui vivono troppi segmenti della società. Lo scopo è di aggregare tutti gli enti territoriali che abbiano già manifestato il loro interesse verso l’educazione alla legalità attraverso il finanziamento di progetti per attività di formazione nelle scuole o di sostegno alle politiche giovanili”.

“Un passaggio importante. Con la nostra adesione può costituirsi il coordinamento territoriale del lecchese (con Annone e Lecco) e partire con un’attività sulla provincia” ha commentato l’assessore olginatese alle politiche giovanili Davide D’Occhio.

Olginate. Consiglio unanime sull’adesione ad “Avviso Pubblico”