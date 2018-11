OLGINATE – 57 mila euro, tanto il comune di Olginate ha impegnato per far fronte ai danni provocati dal maltempo delle settimane scorse.

Il consigliere Roberta Valsecchi ha illustrato nel consiglio di ieri, 28 novembre, l’ultima variazione di bilancio: “Questi 57 mila euro saranno utilizzati per analisi, sistemazioni e messa in sicurezza, prevalentemente per quanto riguarda le piante, a seguito dei disastri provocati dal maltempo nelle scorse settimane”.

L’amministrazione, poi, andrà a finanziare anche le ultime opere previste nel programma: “53.000 euro serviranno per la rimozione dell’amianto dal tetto dell’Asl, mentre ulteriori 50.000 euro verranno utilizzati per asfaltature, manutenzione strade e per il marciapiede di via Redaelli”. Altri 25.000 euro serviranno all’acquisto di una trinciatrice da mettere sul mezzo acquistato lo scorso anno.

Voto di astensione da parte del gruppo di minoranza “Olginate sì cambia” guidato da Riccardo De Capitani: “Non si parla più dell’ampliamento del parcheggio della palestra di via Campagnola. Abbiamo uno dei palazzetti più attrezzati del territorio e, in caso di manifestazioni, sappiamo che il primo aspetto ad andare in crisi è il parcheggio, secondo noi è una mancanza – ha detto De Capitani -. Riguardo al tetto in eternit dell’Asl faccio presente che, nella peggiore delle ipotesi, andava tolto entro il 2016 e non capisco perché questa cosa venga fatta solo ora. Infine abbiamo la palestra delle scuole medie che, per riscaldamento e illuminazione, ci costa più del palazzetto (58.000 euro contro 55.000), è inaccettabile: perché non avete portato avanti in maniera celere la questione?”

La risposta al capogruppo di maggioranza Antonio Sartor: “A questo punto chiedo che non vengano più fatte le commissioni: non è possibile che in commissione vada tutto bene e poi in consiglio scopriamo proposte operative. Capisco il gioco delle parti tra maggioranza e opposizione, ma a questo punto vi chiedo a cosa dobbiamo rinunciare per fare l’ampliamento del parcheggio del palazzetto? Tutto quello che era nel programma delle opere pubbliche l’abbiamo rispettato. Fate le vostre proposte, altrimenti la discussione è sterile”.

Il sindaco Marco Passoni ha poi spiegato che i 35.000 euro per il parcheggio verranno inseriti per l’anno 2019: “Siamo a metà mandato e penso che nessuno di noi all’inizio pensasse di riuscire a fare ciò che è stato fatto. Questa è una variazione importante per opere che tornano ai cittadini. Sulla questione spese per la palestra delle scuole medie, stiamo facendo una gara per l’affidamento della gestione calore con cui porteremo a casa la sostituzione delle caldaie in almeno tre edifici comunali, la copertura della palestra oltre a tanti altri piccoli interventi”.