OLGINATE – Salutiamo l’estate… torna l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Olginate, in collaborazione con l’amministrazione e le associazioni del paese, in località Pescatori.

L’appuntamento è per domenica 2 settembre a partire dalle ore 9. In mattinata verranno allestiti due mercatini: quello dell’hobbistica e usato e il bazar dei bambini. Quest’ultima iniziativa sarà un vero e proprio mercato gestito dai bambini e vuole essere un invito a riciclare e dare valore alle cose, a non buttare via niente ma anche un’ottima occasione per imparare a riconoscere il valore del lavoro, impegnarsi in una attività, superare eventuali blocchi e timidezze. Gli oggetti possono essere proprie realizzazioni e vecchi oggetti in disuso (durante il mercatino è richiesta la presenza di un genitore che sorveglierà a distanza e sarà responsabile del minore). Iscrizioni entro l’1 settembre al numero 3204486316 (Alessandra) o belliemonelli.info@gmail.com (in caso di brutto tempo la manifestazione verrà cancellata).

La giornata di festa proseguirà alle 14.30 con la cuccagna sul lago in collaborazione con il gruppo di Brivio. Sarà presente il gruppo Sbandabrianza (iscrizioni in loco). Alle ore 13.30 dimostrazione di motoscafi radiocomandati, mentre alle 18 ci si potrà cimentare nello zumba con Ornella. Alle 21 concerto dei “Percussionisti anonimi”, a seguire spettacolo pirotecnico. Sarà allestito un punto di ristoro a mezzogiorno e sera con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.