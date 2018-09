OLGINATE – Un viaggio da Nord a Sud nel continente africano, attraverso Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Uganda, Ruanda, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbawe ed infine Sud Africa.

Un’avventura attraverso Paesi tra i più poveri del mondo e per questo Luigi, Franco e Maurizio saranno “testimonial” di un progetto sviluppato da due associazioni, “Solidali per il Malawi onlus” e “Cral Bpb onlus”, finalizzati alla realizzazione di un centro nutrizionale per bambini in località Monkey Bay in Malawi.

E sarà proprio Luigi “Gigi” Amigoni, olginatese che ha girato quasi tutto il mondo su due ruote, a raccontare le sue “Visioni di viaggio” e tutti i dettagli del nuovo avventuroso viaggio che lo vedrà protagonista.

L’appuntamento è al teatro Jolly venerdì 28 settembre alle ore 21, tutti sono invitati a partecipare.