OLGINATE – Una chiazza biancastra in corrispondenza di uno scarico che va nel fiume. E’ questa la segnalazione fatta da un passante (con tanto di fotografia) che, intorno alle 15 di ieri pomeriggio, ha notato l’anomalia in via dell’Industria poco prima del ponte pedonale che unisce la sponda olginatese con quella calolziese.

Il passante ha avvertito subito il sindaco che immediatamente ha segnalato la cosa all’Arpa ma, una volta arrivato sul posto, della strana macchia non c’era più traccia. Probabilmente si è trattata di una piccola fuoriuscita: “Mi sono recato sul posto – ha spiegato il sindaco Marco Passoni – ma quando sono arrivato la macchia biancastra non c’era più. Ho comunque avvisato Arpa e monitoreremo la situazione”.

Soltanto pochi giorni fa una chiazza oleosa era comparsa nel lago, in un tratto più a monte: “Anche in quel caso abbiamo fatto la segnalazione all’Arpa, stiamo aspettando l’esito dei campionamenti ma ci vorrà ancora un po’ di tempo”.

Intanto in via Concordia, che si trova a pochi metri da dove è stata notata la strana macchia biancastra, dovrebbero partire alcuni lavori per la separazione delle acque chiare da quelle nere: “Un intervento che sicuramente servirà a migliorare la situazione” ha concluso il sindaco.