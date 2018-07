OLGINATE – Il suo nome è Elaphe guttata (Pantherophis g.) Morph “ghost”, un serpente esotico di circa due metri che è stato recuperato ieri, lunedì, dai Vigili del Fuoco in un giardino a Olginate.

Sono stati i residenti al civico 20 di via Belvedere, dopo aver notato il rettile aggirarsi in cortile, ad avvisare i pompieri che sono intervenuti per catturarlo con una rete, ovviamente evitando di procurare dei danni all’animale, trasferito poi presso la clinica veterinaria del dott. Rusconi di Galbiate e preso in carico dalla dott.ssa Valentina Mainetti.

Con tutta probabilità, il serpente potrebbe essere scappato dal terrario dove era detenuto. Ora si cerca il proprietario oppure un nuovo affidatario.