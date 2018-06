VARENNA – Nessun atollo artificiale sarà realizzato sul lago: il Comune di Varenna, lo scorso martedì, ha chiuso definitivamente la vicenda del “super” resort che avrebbe dovuto sorgere dinnanzi ad Oliveto così come era stato previsto nel Pgt approvato nel 2014 dalla precedente amministrazione comunale.

Il municipio, con una delibera ad unanimità, ha recepito le prescrizioni di Regione Lombardia che chiedeva la rimozione dell’intervento urbanistico denominato “ATU 1 – Polo Turistico di Olivedo”, ma dai più conosciuto come “la Dubai del Lago”, per la similitudine con le isole artificiali create nel paese arabo.

“L’inopportuna previsione della massiccia edificazione in località Olivedo, alla foce del torrente Esino, inserita in modo totalmente incongruo rispetto al contesto territoriale prescelto – spiega il sindaco Mauro Manzoni – si poneva in aperto conflitto con le norme di salvaguardia ambientale dello strumento urbanistico regionale, tanto da indurre Regione Lombardia ad impugnare al TAR la delibera di Consiglio Comunale (N.11/2014) di approvazione definitiva”.

Manzoni, che già si era battuto nel precedente mandato di minoranza contro la scelta definita “scellerata e scriteriata” del suo predecessore ,Carlo Molteni, interloquendo con le Autorità amministrative e giudiziarie regionali, ha pertanto “disinnescato un giudizio dall’esito sicuramente negativo per l’Amministrazione Comunale”.

Unità di intenti, nel respingere simili interventi di trasformazione urbanistica destinati a stravolgere l’unicità dello specifico territorio locale, sono stati espressi dal consigliere Andrea Lozza del Gruppo Consiliare “Vivere Varenna” e dal consigliere Roberto Cavalli del Gruppo Consigliare “Uniti per Varenna”. Entrambi a sottolineare come sia possibile conciliare la vocazione turistica del paese con la necessità di limitare il consumo del suolo prescritto dalle norme regionali.

