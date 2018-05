OLIVETO LARIO – Visto l’approssimarsi della bella stagione con il solito notevole afflusso turistico nel comune di Oliveto Lario si trasmettono i dati relativi all’attività svolta nell’anno 2017 dagli agenti del Corpo Associato di Polizia Locale dei Comuni di Valmadrera -Malgrate – Oliveto Lario che, proprio per Oliveto, si sono avvalsi della preziosa collaborazione per i servizi domenicali e serali di agenti esterni provenienti dai comuni di Bovisio Masciago (due ufficiali) Lecco (un ufficiale) e Merate (un agente).

I dati relativi alle sanzioni del Codice della Strada sono emersi negli ultimi giorni in quanto il Comando (come previsto dalla normativa entro 365 dalla data di accertamento) ha provveduto a spedire i verbali tradotti nelle varie lingue ai conducenti con targa estera (paesi UE ed Extra UE) che nell’anno precedente hanno sostato in modo irregolare sul territorio comunale con ottimi risultati nella riscossione con percentuali che si aggirano intorno al 65%.

Nel corso dell’attività annuale il Comando ha partecipato a un bando regionale di cofinanziamento riuscendo ad aggiudicarsi i fondi per l’acquisto di un veicolo Fiat Panda 4×4, comprensivo di allestimento e kit per il pronto intervento, per l’80% finanziato da Regione Lombardia e che ha comportato per il comune di Oliveto Lario l’esborso di soli 3190,54 euro.

Le attività svolte evidenziano che anche in casi di criticità con notevole afflusso turistico il controllo del territorio e della SP 583, molto frequentata vista anche la vicinanza a Bellagio, è stato capillare e costante inoltre, a seguito delle indicazioni dell’Amministrazione comunale, sono stati intensificati i controlli sulle spiagge, in particolare in riferimento a comportamenti non autorizzati quali accensione barbecue, occupazione suolo abusiva con installazione di tende che i ripetuti casi nei week end ha determinato la presenza di una doppia pattuglia composta, la prima composta da agenti esterni, la seconda in ausilio da Valmadrera per garantire la sicurezza degli operatori e l’ordine pubblico.

“Un ringraziamento particolare va rivolto al Comm Andrea Cantù della Polizia Locale di Bovisio Masciago che ha dovuto interrompere la collaborazione alla fine di luglio 2017 per un grave incidente stradale di cui è rimasto vittima – ha detto il comandante Cristian Francese – speranzosi che a breve possa ricominciare la preziosa collaborazione a seguito della guarigione”.

TUTTI I DATI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2017