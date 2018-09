LECCO – La conquista del Manaslu, 8163 metri, e l’alimentazione in ambiente estremo raccontate dal punto di vista privilegiato di chi vive l’avventura a 360°. Danilo Callegari, esploratore originario del Friuli Venezia Giulia, torna a Lecco per parlare del suo progetto, l’associazione “Danilo for Children”, nata dopo la scalata del Manaslu nel 2016, attraverso cui sogna di portare un aiuto concreto ai bambini rimasti orfani o usciti da situazioni familiari difficili, con la costruzione diretta di asili e/o infrastrutture ad hoc.

L’avventuriero estremo, racconterà della sua ultima scalata al Manaslu con un filmato che lo ritrae protagonista della conquista della vetta, 8163 metri, in solitario e senza ossigeno. Nel corso della serata, in collaborazione con la biologa nutrizionista e autrice Donatella Polvara, verrà presentato il libro “Alimentazione in ambiente estremo”, nel quale si descrive la preparazione dei viveri durante la sua ultima impresa.

Presenterà la serata il presidente del Cai di Lecco Alberto Pirovano. L’appuntamento è venerdì 21 settembre alle ore 21 presso la sede Uoei in Corso Promessi

Sposi 23 a Lecco.