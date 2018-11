VALSASSINA – Brusco calo delle temperature anche nella nostra provincia e l’ondata di freddo ha portato con sé anche i primi fiocchi di neve a quote relativamente basse. Se quasi tutte le montagne da questa mattina, lunedì, sfoggiano un velo bianco, qualche spruzzata ha imbiancato anche i tetti delle case in Valsassina. Ecco qualche fotografia che è arrivata in redazione e le immagini di alcune webcam.