LECCO – Prevista ed arrivata puntuale l’ondata di maltempo che fino a venerdì porterà pioggia e persino neve sulle Alpi tra i 1800 e i 1600 metri. La perturbazione insisterà su tutto il nord Italia, in particolar modo sul Nord Ovest, con cielo coperto e precipitazione che ci accompagneranno per i prossimi 5 giorni.

Le temperature minime in questi giorni oscilleranno tra i 7° gli 11° C, mentre le massime subiranno una lieve diminuzione e saranno comprese tra gli 8° e i 14° C. Lo Zero termico si assesterà tra i 2100 e i 2200 metri nelle ore centrali del giorno.

Per tornare a riveder risplendere il sole sul lecchese e zone limitrofe, se non ci saranno cambiamenti meteo improvvisi, si dovrà aspettare fino a sabato prossimo per un fine settimana che si prospetta all’insegna del bel tempo.