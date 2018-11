LECCO – Un’intera giornata per mettersi alla prova con l’inglese e per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di diversi paesi anglofoni, dalla Gran Bretagna all’Australia, passando per gli Stati Uniti.

In occasione dell’Open Day fissato per mercoledì 14 novembre, il centro Wall Street English di Lecco (via Alessandro Volta, 3) organizza una giornata ricca di attività: un’opportunità non solo per testare il proprio livello linguistico e per conoscere più da vicino il metodo di insegnamento che caratterizza Wall Street English, ma anche per trascorrere del tempo in compagnia degli insegnanti altamente qualificati e madrelingua, che nel corso dell’evento racconteranno tutto dei loro paesi d’origine.

Un’iniziativa che, una volta valutato il livello linguistico di ciascun partecipante attraverso un semplice test preliminare, permetterà ai presenti di prendere parte a una serie di conversazioni in inglese, ciascuna adattata alla conoscenza linguistica stabilita. Un susseguirsi, la giornata, di momenti conviviali – dal breakfast all’aperitivo, passando per il brunch – e di piccoli “viaggi” alla scoperta dell’Inghilterra, della Scozia, degli Stati Uniti e dell’Australia, guidati dai racconti di chi quei paesi li sente suoi. Tradizioni locali, mete turistiche, specialità culinarie saranno quindi narrate in lingua dagli insegnanti, il tutto unito anche a qualche espressione in gergo locale, così da fornire al partecipante il miglior bagaglio per saper affrontare, una volta realmente in viaggio, alcune delle più comuni situazioni.

Tre, come anticipato, i momenti gastronomici e di socializzazione che scandiranno la giornata: dalle 10 alle 11.30 breakfast in compagnia di madrelingua e Service Manager; dalle 12 alle 16.30 brunch a buffet con staff e insegnanti e, dalle 17, aperitivo in inglese, sempre con i docenti. Un metodo, quello che da quasi cinquant’anni è alla base di Wall Street English, che si differenzia proprio per un apprendimento spontaneo e intuitivo, un po’ come avviene per i bambini che acquisiscono la padronanza della propria lingua madre, e che agli incontri e alle conversazioni con i docenti aggiunge attività complementari, con momenti dedicati alla pratica dell’inglese in un contesto divertente e informale.

Nato nel 2003, il centro Wall Street English Lecco porta in città un approccio che dal 1972 è tratto distintivo di un network cresciuto rapidamente e arrivato a contare, oggi, 400 scuole di inglese attive in 4 continenti e 28 paesi. “Per i nostri 15 anni di attività – commenta la titolare della scuola lecchese Marina Satta – abbiamo voluto festeggiare organizzando un Open Day di Wall Street English a Lecco. In tanti potranno testare la nostra realtà dinamica, che cambierà il loro modo di vedere l’apprendimento della lingua inglese. Chi parteciperà potrà ricevere consulenza, sperimentare le nostre proposte finalizzate all’acquisizione della lingua inglese e lo farà divertendosi con attività ludiche e diversificate, come il Listening e lo Speaking con i nostri straordinari teachers, competenti e coinvolgenti. Wall Street English è l’unica scuola di inglese a poter vantare l’esperienza, la presenza globale e la metodologia necessarie per garantire il successo. Ad accompagnare gli ospiti ci sarà, infine, un fantastico buffet per l’intera giornata”. E, per chiudere, un piccolo gadget in regalo: un porta passaporto utile per il prossimo viaggio.

Il centro Wall Street English Lecco si trova in via Alessandro Volta 3. Per informazioni: www.wallstreetlecco.it, tel. 0341.288526, e-mail: info@wallstreetlecco.it.