LECCO – Appuntamento in piazza per le Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco. Il Gruppo ha voluto riproporre l’Open Day anche quest’anno, dopo il successo del 2017, con una novità: non più una, ma due giornate. Infatti sabato 26 maggio e domenica 27 maggio, a Lecco in piazza XX Settembre, dalle ore 10 alle ore 18, le Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco avranno a disposizione un gazebo comune dove potersi presentare e raccontare ai potenziali clienti le proposte e gli itinerari per la vacanza estiva o per un viaggio all’estero.

“Con queste due giornate in piazza vogliamo da un lato presentare la nostra attività, dando modo di rimarcare l’affidabilità, la sicurezza e la professionalità di chi opera in una Agenzia di Viaggio, e dall’altro incontrare il pubblico lecchese per condividere insieme la passione per le vacanze e i viaggi – spiega il presidente del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco, Bruno Gaddi – Rivolgersi a una Agenzia di Viaggio rappresenta un modo sicuro per scegliere una vacanza di qualità, al giusto prezzo e con la tranquillità di potere contare su una realtà capace di tutelarti in ogni momento. Questo Open Day rafforza il nostro percorso di informazione al territorio sulla legalità, in primis, e sulle opportunità di turismo in Italia, in Europa e nel mondo”.

La due giorni dedicata alle Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco si terrà in sinergia con l’importante manifestazione “Bike Up”, festival dedicato alle biciclette elettriche, che avrà luogo presso il centro della città di Lecco dal 25 al 27 maggio. L’evento, che prevede una serie di incontri ed esibizioni sul tema due ruote nelle principali piazze della città, richiamerà in centro migliaia di visitatori, imprese del settore e cittadini.