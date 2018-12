LECCO – Una bella sorpresa di Natale per i bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Manzoni di Lecco: nel pomeriggio di oggi, giovedì, i piccoli degenti hanno ricevuto la visita del calciatore neroazzurro Keita Baldé che, insieme alla fidanzata Simona Guatieri (nota modella lecchese), ha consegnato loro i regali di Natale e tanti, tantissimi sorrisi.

Baldé è arrivato puntuale in ospedale, poco prima delle 17, dove è stato accolto dai bimbi della Pediatria e dai rispettivi genitori. Con la coppia anche lo staff del reparto, coordinato da Debora Pirovano: “E’ un grandissimo piacere avervi qui – ha dichiarato – la vostra presenza è il regalo di Natale più bello per i bambini che si trovano qui ricoverati”.

Nel 2018 sono stati 15 mila in totale gli accessi al Pronto Soccorso Pediatrico, pari al 23% di tutti gli accessi, come ricordato da Pirovano.

Dopo i primi autografi e foto ricordo il calciatore e la compagna Guatieri hanno consegnato uno ad uno i regali ai bambini: all’interno dei pacchetti anche una cartolina con dedica personale. La coppia si è anche fatta carico dell’acquisto dei libri che verranno poi donati al reparto nell’ambito del progetto Nati per Leggere.

Emozionata Simona Guatieri: “Da lecchese (la giovane modella è originaria di Olginate, ndr) ho subito pensato all’Ospedale di Lecco per regalare un sorriso ai bambini durante le feste di Natale, che sono le più magiche dell’anno. La loro gioia è la nostra soddisfazione!”. Come raccontato, l’incontro tra la lecchese e il calciatore è avvenuto proprio in un contesto benefico: “Ci siamo conosciuti sul set pubblicitario di Cifra Onlus” ha sorriso.

Al termine della consegna dei regali Keita ha regalato ancora autografi e foto di gruppo ai suoi piccoli tifosi.

