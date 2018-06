LECCO – La soluzione del parcheggio di via Nassiriya per compensare al problema dei parcheggi per i dipendenti dell’ospedale è vista come un passo positivo da FP Cgil e Cisl FP che rispondono in una nota al sindacato dei lavoratori pubblici della Uil, che aveva espresso tutta la sua contrarietà alla decisione dell’azienda ospedaliera.

“Più volte abbiamo detto che il problema dell’accesso al parcheggio per il personale dipendente, in particolare per i turnisti, è diventato insostenibile – spiegano da Cgil e Cisl – Molti dipendenti sono obbligati a girovagare per trovare un posto dove lasciare la propria auto, in alcuni casi i lavoratori per trovare l’ambito posto sono costretti a spostare le autovetture dei colleghi in servizio. Abbiamo salutato positivamente l’iniziativa individuata dalla direzione aziendale di ricercare spazi e soluzioni alternative”.

“La situazione attuale – proseguono – oltre a creare forti disagi al personale, pone anche problemi di sicurezza interna all’attuale parcheggio dedicato ai dipendenti, infatti la carenza di posti costringe molti dipendenti a lasciate la auto in spazi non autorizzati”.

Ben venga quindi una nuova area di sosta, seppur con qualche integrazione alla proposta, vista la distanza di circa un chilometro del silos dall’ospedale, “come per esempio l’introduzione di una navetta e una gestione flessibile dell’ingresso dei dipendenti”. “Siamo convinti che il confronto debba proseguire con chiarezza e trasparenza tra le parti impegnate al tavolo negoziale, sia nel metodo che nel merito”.