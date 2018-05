LECCO – Sono quindici le offerte fatte pervenire ad Aler, quindici quante le imprese in corsa per l’appalto dei lavori per il completamento dell’Ostello della Gioventù.

I termini di presentazione scadevano lo scorso 17 maggio e in questi giorni la commissione sta vagliando le proposte, servirà ulteriore tempo per conoscere il vincitore del bando pubblico. La base d’asta era stata fissata a 2,236 milioni di euro.

“Non si tratta di una gara al massimo ribasso, viene valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del rapporto qualità-prezzo” ricorda l’assessore all’Urbanistica, Gaia Bolognini che sta seguendo le fasi dell’iter procedurale per conto del Comune di Lecco, quale soggetto firmatario insieme a Provincia, Regione e Aler, nell’accordo di programma per far ripartire il cantiere.

Nel frattempo, fa sapere Bolognini, “insieme all’assessorato alle Politiche Giovanili – guidato da Simona Piazza – stiamo studiando il modello di gestione migliore per l’ostello in modo da giungere con la pubblicazione del bando di gara prima della fine dei lavori. Come una casa vuota che dovrà essere riempita, il futuro gestore potrà dare al costruttore delle indicazioni utili affinché la struttura finita sia più idonea possibile al modello di gestione”.

“Così facendo – conclude Bolognini – quando l’intervento edilizio sarà concluso, l’ostello sarà già pronto a partire”.