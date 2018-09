LECCO – Essere presenti su Facebook con la propria impresa e provare, in modo intuitivo, a destreggiarsi con i social non basta più. Occorre infatti agire in modo più performante, ottimizzando la comunicazione e i contenuti e sviluppando in modo professionale dei piani editoriali digitali.

Da questa esigenza e con l’obiettivo di rendere la propria pagina Facebook più interessante e coinvolgente, Confcommercio Lecco organizza un corso di livello intermedio, riservato alle aziende che già svolgono un’attività Facebook.

Il programma del percorso formativo, rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo, mostrerà come costruire un piano editoriale evoluto e come realizzare post interessanti per gli utenti e non per se stessi. Inoltre verrà spiegato come fare PR digitali (coinvolgendo starters e interagendo con influencers). Attenzione verrà data anche all’analisi e al monitoraggio delle statistiche (insights) per riuscire a calibrare meglio gli interventi.

Il corso, della durata complessiva di 6 ore, si svolgerà lunedì 1 e 8 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 presso l’aula attrezzata situata presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4. Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 21 settembre.

Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341 356911.