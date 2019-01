LECCO – Con il nuovo anno è cambiata la conduzione del parcheggio di Piazza Mazzini: Linee Lecco, già proprietaria dell’area di sosta, dal 1 gennaio la presidia direttamente con un proprio operatore.

Si è quindi conclusa la storica gestione di Mauro Grecchi, che continuerà a dirigere il parcheggio di Corso Matteotti, dinnanzi agli uffici della Provincia di Lecco.

E’ solo una piccola novità rispetto al grande progetto di riqualificazione dell’intera piazza che Linee Lecco ha già nel cassetto.

“Nei prossimi giorno lo presenteremo all’amministrazione comunale – spiega l’amministratore unico della società lecchese, Mauro Frigerio – dopo il completamento di Piazza Sassi, nei prossimi mesi andremo a valorizzare, non solo il parcheggio – 56 posteggi a pagamento – ma l’intera piazza per migliorare questo importante angolo della città”.

Il progetto è stato preparato dall’architetto Michele Spreafico, già autore della nuova piazza Sassi, così come della riqualificazione delle aree di sosta di via Parini, via Nullo e via Adda.

“Anche in questo caso ci affidiamo alla sua professionalità e il risultato è ottimo, Piazza Mazzini sarà ancora più bella di Piazza Sassi – spiega Frigerio – non potrebbe essere altrimenti, per la sua posizione, accanto a piazza Garibaldi, vicina al Teatro e alle vie principali del centro storico”.

Il progetto, che sarà presto svelato, dovrebbe prevedere nuovi accessi al parcheggio, interventi migliorativi sul fronte della viabilità e non solo. “Si tratta di una riqualificazione complessiva della piazza, anche il monumento a Giuseppe Mazzini sarà meglio valorizzato” annuncia Frigerio.

Oggi, il busto dell’illustre personaggio resta in parte coperto da uno degli storici cedri del piazzale. “Non andremo a tagliare l’albero – assicura il numero uno di Linee Lecco, a fronte anche delle polemiche sollevate in passato dall’intervento in via Sassi – ma sposteremo il monumento dandogli una nuova collocazione”.

La nuova posizione è già stata prevista dal progettista ma sarà resa nota dopo il ‘via libera’ da parte dell’amministrazione comunale. “Illustreremo tutti i dettagli alla stampa nelle prossime settimane” annuncia Frigerio.