LECCO – La Provincia di Lecco ha assegnato un contributo di 16.000 euro al Comune di Paderno d’Adda per migliorare l’interscambio ferro-gomma presso la stazione di Paderno-Robbiate.

Con la chiusura del ponte San Michele, Trenord ha istituito un servizio autobus sostitutivi in partenza e arrivo alla stazione ferroviaria che permettono di connettere la sponda lecchese con quella bergamasca passando dal ponte di Brivio, in aggiunta a pullman per studenti verso Bergamo senza fermate intermedie.

“Insieme al Sindaco di Paderno – ha commentato il Consigliere provinciale delegato ai Trasporti Giuseppe Scaccabarozzi – abbiamo constatato che il piazzale della stazione non è pensato per essere utilizzato costantemente dai diversi autobus che ora vi fanno capolinea. Il Comune di Paderno ha richiesto un contributo straordinario per migliorare la fruibilità degli spazi, ristrutturando pensiline di attesa per i pendolari, installando la necessaria segnaletica orizzontale, verticale e di indirizzamento per agevolare l’utenza e migliorare le condizioni di sicurezza. Consapevoli che i disagi dovuti alla chiusura del ponte di Paderno si protrarranno per diverso tempo, abbiamo ritenuto di finanziare l’intervento che eseguirà il Comune di Paderno a favore di tutti i pendolari”.

Il Sindaco di Paderno d’Adda Renzo Rotta ha aggiunto: “Ringrazio la Provincia di Lecco per questa assegnazione che, dopo lo sgravio della tassa rifiuti del secondo semestre 2018 concordato con Regione Lombardia a favore delle piccole e medie imprese, si aggiunge quale contributo a favore dei cittadini, anche dei Comuni limitrofi, che stanno subendo disagi a causa della inaspettata e repentina chiusura dello storico e monumentale ponte”.