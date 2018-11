MANDELLO – Al via la campagna “Paese Pulito” promossa dal Meetup del Movimento Cinque Stelle a Mandello che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’abbandono dei mozziconi di sigaretta in terra.

“Un gesto che ha rilievi importanti sia a livelli di decoro urbano, sia ambientale. Il filtro delle sigarette è costituito principalmente da acetato di cellulosa, un materiale non biodegradabile (occorrono fino a circa 5 anni prima della completa degradazione) – ricordano gli attivisti M5S – Nei mozziconi di sigarette rimangono intrappolate tutte le 4.000 sostanze chimiche prodotte dalla combustione del tabacco. L’effetto provocato è un problema per la pulizia urbana: basta pensare ai mezzi di pulitura delle strade, che non hanno sufficiente capacità di trattenere i mozziconi perché facili ad incastrarsi negli interstizi più disparati. La combustione del tabacco comporta l’immissione nell’ambiente di oltre 4.000 sostanze chimiche pericolose :nicotina, benzene, ammoniaca, polonio-210, metalli pesanti e IPA, sostanze che possono avere effetti gravi sia per l’uomo sia per l’ambiente”.

Durante questa iniziativa saranno distribuiti gratuitamente, o su libera offerta, ai cittadini dei posaceneri portatili, comodi da tenere in tasca e dove gettare i mozziconi di sigaretta.

Di seguito le date dei banchetti del M5S dove è possibile incontrare gli attivisti e ritirare il posacenere portatile: