LECCO – Confermata la volontà, divenuta realtà, di una nuova apertura straordinaria, quella delle sale espositive di Palazzo delle Paure nelle giornate di mercoledì 26 dicembre e martedì 1 gennaio. Giorni di festa, Santo Stefano e Capodanno, nel corso dei quali il polo museale resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18 per consentire a tutti, cittadini di Lecco, visitatori e turisti di godere dalle tradizionale mostra di presepi e diorami, nonchè dell’eccezionale allestimento dedicato all’Ottocento Lombardo.

“Un’apertura straordinaria che rappresenta un nuovo slancio nella direzione già tracciata – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – quella di una città che si propone e promuove anche attraverso la cultura nei confronti delle famiglie di Lecco, nonchè dei sempre più numerosi visitatori e turisti, affinchè abbiano un motivo in più per scegliere la nostra città anche durante queste festività. Ringrazio il sevizio cultura del Comune di Lecco, ViDi per l’Ottocento Lombardo e i volontari di Lecco dell’Associazione Italiana Amici del Presepio per la bella esposizione natalizia, auguro infine a tutti buone feste all’insegna della cultura a Lecco”.