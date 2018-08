CALOLZIOCORTE – La palestra di Sala sarà completata con bagni e spogliatoi. La neo giunta Ghezzi si è aggiudicata 88 mila euro, dalla vittoria di un bando regionale a fondo perduto, che si aggiungeranno ai 60mila previsti da oneri per completare il progetto e quindi l’installazione di blocchi prefabbricati che ospiteranno i servizi.

“Il progetto, nonostante non ritengo sia il massimo, rimane quello previsto in precedenza – spiega il primo cittadino Marco Ghezzi – si tratta di tre prefabbricati che verranno posti all’esterno della tensostruttura, la differenza con l’idea iniziale è sui finanziamenti”. Per circa 50 mila euro, infatti, si prevedeva di sovvenzionare i bagni con i proventi di alienazioni di immobili, “che non sono stati venduti quindi era tutto solo sulla carta, ora invece, è realizzabile” aggiunge, non prevedendo tempi inferiori ad un anno per il completamento dell’iter burocratico e poi la posa.

Si tratta, però, di un intervento che non convince fino in fondo il sindaco: “Non volevamo spendere 110mila euro per dei prefabbricati esterni, ma vista la vittoria del bando continueremo su questa linea, in futuro vedremo” continua, ipotizzando la realizzazione di una vera e propria palestra sfruttando l’area dell’ex scuola di Sala, con la tensostruttura che potrebbe essere destinata ad attività comunali ed i blocchi di bagni e servizi spostati in altre zone della città, “per esempio ai campi da calcio al Lavello”.

Un’ attenzione particolare, quella dell’Amministrazione calolziese, nei confronti dei bandi, declinata nella delega ad hoc al consigliere Daniele Butti; “ne stiamo studiando diversi per capire se abbiamo i requisiti necessari, avere più possibilità e non perdere tempo” conclude il sindaco.