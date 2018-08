LECCO – Riprendono gli allenamenti della Pallavolo Picco Lecco. Squadra per squadra tutti i nomi delle giocatrici e i primi appuntamenti in campo.

Under 16/Prima Divisione: Rota Eleonora 2004 palleggiatrice; Frigerio Sara 2004 palleggiatrice ; De Gregorio Alessia 2004 opposto; Lago Beatrice 2004 opposto; Esposito Laura 2004 banda; Longhi Matilde 2003 banda; Lafranconi Anna 2005 banda; Iodice Alessia 2003 banda; Stucchi Martina 2004 banda; Colombo Valentina 2003 centrale; Stropeni Anna 2003 centrale; Colzani Alessandra 2004 centrale; Chiappa Elisa 2004 libero; Porfido Alessia 2002 libero. Allenatore Ficarra Diego . Prima amichevole mercoledì 12 settembre contro Ballabio Prima Divisione presso la palestra dell’istituto Bertacchi.

Under 18/ Ram Serramenti serie C: Anghileri Aurora 2002 palleggio; Ronzoni Martina 2002 palleggio; Roncon Alessia 2000 palleggio; Scola AnnaLaura 2002 opposto; Gatti Anna 2001 opposto; Brivio Michelle 2000 banda; Milani Silvia 2002 banda; Sy Amina 2002 banda;Rena Elisabetta 2003 banda; Leandri Giulia 2000 centrale; Ramini Nicoletta 2001 centrale; Casari Giulia 2000 centrale; Riva Beatrice 2001 banda; Zoia Martina 2000 libero; Arrigoni Chiara 2001 libero; Porfido Alessia 2002 libero. Allenatore Lullia Stefano. Partecipazione torneo Volley Wars serie C e D quadrangolare dal 29 settembre al 6 ottobre. Amichevoli durante il mese di settembre. Lunedì 27 agosto inizio allenamenti nuova stagione per la seconda e la terza squadra presso il Bione.

Serie B1: Palleggiatori : Stomeo Debora, Mandaglio Alessia. Centrali: Ferrario Cinzia, Badini Beatrice, Civitico Giada. Bande: Lancini Arianna, Mainetti Rachele. Opposti: Martinelli Martina, Sironi Giorgia. Liberi: Garzonio Barbara, Dell’Oro Chiara (mancano ancora due bande, che sono in via di definizione). Allenatore Milano Gianfranco. Secondo allenatore Ficarra Diego. Dirigenti Rusconi Paolo, Bruno Benedetta.

Preparazione: inizio 22 agosto presso il palazzetto di Renate (fino al 30 agosto). Ritiro a Vendrogno da venerdì 7 settembre a domenica 9 settembre. Amichevole contro Mandello sabato 8 settembre a Dervio. Altre amichevoli da definire. Torneo a Carcare da venerdì 21 settembre a domenica 23 settembre. Torneo Marco Negri domenica 30 settembre al Bione. 13 ottobre prima di campionato in casa contro Ostiano.