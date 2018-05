LECCO – Manovre ed evoluzioni fra le nuvole. Ha lasciato a bocca aperta tutti gli spettatori, lo show di parapendio acrobatico organizzato sul lungo lago nella mattinata di sabato. L’evento è stato collaterale alla prima edizione della “Salewa Ironfly”, gara di hike and fly organizzata dal Parapendio Club Scurbatt, ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica).

Puntuale alle 10 il via alla gara, con i 23 atleti di provenienza internazionale in corsa alla volta del Cornizzolo, la prima tappa, per poi buttarsi con il parapendio verso Macugnaga, sul Monte rosa. Dopo il passaggio per Bormio e il passo della Presolana, la competizione terminerà la prossima settimana a Suello, con l’ultimo atterraggio che sancirà il vincitore. Nel frattempo è possibile seguire tutte le tappe degli atleti attraverso le dirette sulle pagine web dell’organizzazione.

In competizione con Gallizia e Maurer, compagni-avversari di una grande avventura, Aaron Durogati, vincitore della Red Bull Dolomitenmann e della World Paragliding Cup 2016, Nicola Donini, vicecampione del Mondo classe 1996, i “portabandiera” del sodalizio Lecchese Fabio Zappa, Dario Frigerio, Filippo Gallizia, Roberto Alberti, Matteo Gerosa e Roberto Marchetti; lo chef stellato Alfio Ghezzi, Bernardo Zeni, Carlo Maria Maggia, Moreno Parmesan; il polacco Michal Gierlach e la polacca Dominika Casieczko, unica donna in gara; gli svizzeri Patrick Von Kanel, Tiziano Di Pietro, Peter Koble; il belga Marc Delongie; gli austriaci Simon Oberrauner, che festeggerà il compleanno nel giorno della partenza, e Thomas Friedrich, che nel corso della competizione (mercoledì 16) spegnerà 17 candeline; il tedesco Markus Anders, il francese Stephane Garin e Jorge Bur Zimmermann, argentino.

Alle 12, invece, l’attenzione di appassionati e curiosi si è spostata nel cielo, per ammirare le evoluzioni in cui si sono esibiti cinque professionisti del parapendio acrobatico lasciando tutti a bocca aperta.

Partendo dal monte Cornizzolo, i parapendii, giunti sulla verticale del lago hanno svolto le manovre terminando la loro corsa su una zattera allestita ad hoc nelle acque del Lago fra gli applausi degli spettatori a riva.

DI SEGUITO LA GALLERIA FOTOGRAFICA COMPLETA: