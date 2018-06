LECCO – E’ possibile pagare 4 euro per poco più di un’ora di sosta? A Lecco sì ed è una delle conseguenze della nuova regolamentazione tariffaria dei parcheggi pubblici.

Il problema è in fase di risoluzione, rispondono dal centralino di Linee Lecco, ente gestore delle aree di sosta, la questione sarebbe già stata risolta nelle altri parcheggi a pagamento, con l’installazione di un nuovo tipo di impianto, mentre permarrebbe nell’area di sosta di via Adda.

Proprio nel parcheggio situato a pochi passi dal Ponte Kennedy è stato stampato domenica uno scontrino da 4 euro per un’ora e pochi minuti. L’automobilista, che vi ha acceduto intorno alle 19.46, si è visto applicare non solo i due euro di tariffa per l’ora di sosta (già il doppio rispetto all’euro della precedente tariffa oraria), ma anche il forfait di due euro previsti dalle 20 alle 24.

Prossimamente, ci dicono dall’azienda incaricata del servizio, anche in via Adda dovrebbe subentrare la modifica già apportata nelle altre aree di sosta, ovvero si dovrebbe pagare un euro dalle 20 alle 22, mentre dopo le 22 scatterà il secondo euro da pagare.

Nel frattempo, il ‘caro’ parcheggi continua a fare discutere e la Confcommercio ha deciso di lanciare un nuovo invito al Comune al confronto.