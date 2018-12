LECCO – Se il ‘caro’ parcheggi ha creato un diffuso malcontento tra i frequentatori del centro Lecco, con il nuovo anno l’amministrazione comunale rimetterà mano alle tariffe: già annunciata nelle scorse settimane, dovrebbe essere confermata da gennaio una riduzione del costo della sosta.

La modifica riguarderà la prima mezzora che oggi arriva a costare fino ad 1,50 euro nei parcheggi di Piazza Mazzini, Piazza Affari Via Nullo, Via Parini ‘Le Grigne’ Via Pietro Nava, Via Adda-Via Bezzecca, Via Aspromonte e Broletto. La riduzione dovrebbe portare il costo almeno alla cifra di un euro, uniformandola alle altre aree di sosta del capoluogo.

I rincari delle tariffe erano entrati in vigore lo scorso febbraio. Nei prossimi giorni saranno svelate le nuove. “La modifica resa possibile dalla recente acquisizione, da parte del Comune, di due importanti parcheggi – fa sapere l’assessore Corrado Valsecchi – quello di via Grassi che finalmente sarà aperto ai cittadini e quello della Ventina di Pescarenico che cambia gestione. In tutto si tratta di ben 600 posti auto”.

Le modifiche al piano tariffario coincidono con il rinnovo della gestione dei parcheggi a Linee Lecco: a fine anno è previsto il termine dell’affidamento alla società pubblica cittadina e il Comune intende riconfermare l’incarico a Linee Lecco ed è intenzionato a farlo, non con una gara pubblica, ma con un nuovo affidamento diretto.

Il sindaco Virginio Brivio, durante lo scorso consiglio comunale, aveva fatto sapere che la domanda rivolta otto mesi fa dal Comune all’Anac, l’autorità anticorruzione, non ha avuto risposte. “Abbiamo quindi chiesto agli uffici di predisporre l’atto e non vogliamo arrivare all’ultimo consiglio utile per approvarlo – ha spiegato il sindaco – Vorremmo evitare proroghe e partire con il nuovo affidamento da gennaio”.