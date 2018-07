LECCO – Dopo le polemiche, è l’assessore Corrado Valsecchi a rispondere riguardo ai nuovi parcheggi tracciati sul porfido del centro Lecco, all’interno della Zona a Traffico Limitato e destinati a residenti e autorizzati.

“Capisco le critiche per un fatto puramente estetico, ma la questione va ben oltre – ci spiega – dopo l’installazione della segnaletica verticale – i cartelli che indicano l’area di sosta – era necessario anche tracciare la segnaletica orizzontale, ce lo dice il codice della strada. Altrimenti, come successo finora, chi subiva una contravvenzione e faceva ricorso l’aveva vinta. Delimitare i parcheggi significa anche far sì che gli automobilisti posizionino correttamente il loro veicolo, senza strisce ognuno parcheggiava dove voleva. Si porta ordine e disciplina in centro Lecco”.

E se oggi, con metà strada occupata dai parcheggi, veicoli in transito e pedoni sono costretti a condividere lo spazio restante, per Valsecchi “questo ha consentito di ridurre la velocità dei mezzi in transito, quindi sta creando una maggiore sicurezza”.

Strisce bianche, ha ricordato l’assessore, “perché destinate alla sosta breve non solo dei residenti ma anche degli altri automobilisti autorizzati a sostare in ZTL, esponendo il permesso e il disco orario, mentre dalle 19 alle 9 la sosta, sempre per gli autorizzati, è libera. Ci aspettiamo, visto che l’iniziativa è stata richiesta dalla Polizia Locale, che il livello sanzionatorio in quella zona aumenti”.

Per l’assessore, “l’unica nota polemica che possiamo condividere riguarda via Cavour che però non resterà tale, andremo prossimamente ad eliminare i parcheggi in quella strada, non appena sarà aperto il silos di via Grassi. A quel punto via Cavour diventerà, non una via pedonale perché i veicoli autorizzati potranno transitare, ima una strada interdetta alla sosta”.

Nel frattempo c’è chi ha lanciato una raccolta firme on-line contro le strisce bianche nel centro storico.

