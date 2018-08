GALBIATE – Sono terminati gli ultimi ritocchi al programma e tutto è in attesa dei primi iscritti. Apre i battenti l’Università delle Erbe del Parco Monte Barro, che mette insieme pratica e teoria.

Il corso è diviso in tre moduli che si svilupperanno da ottobre 2018 a giugno 2019 e tratteranno temi come: erbe officinali e fitoterapia, autoproduzione creativa e per usi quotidiani, raccolta e riconoscimento delle piante e il loro utilizzo in cucina.

Il 2 settembre all’Ostello ci sarà l’inaugurazione del corso e l’apertura ufficiale delle iscrizioni: “Docenti ed esperti presenteranno attraverso tavoli di lavoro e workshop le diverse tematiche del corso durante una giornata all’insegna del divertimento nel cuore del Parco Monte Barro… il tutto completamente gratuito”.

Per saperne di più è possibile contattare: info@ostelloparcobarro.it o 0341 540512/392 0233093.