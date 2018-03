ABBADIA – Scadrà il prossimo 16 aprile l’indagine di mercato avviata dal Comune di Abbadia per la gestione dell’area verde sul lago e del chiosco annesso della bella località del Parco di Chiesa Rotta.

Un affidamento di sei anni quello scelto dall’amministrazione comunale, da giugno del 2018 al dicembre del 2024. Si parte da un canone annuo di 20 mila euro con offerte al rialzo, vince quella più vantaggiosa.

L’importo è al rialzo rispetto a quello (14 mila euro l’anno) chiesto in passato ai precedenti titolari della gestione, durata 12 anni. Ora la spinta del turismo è sempre più forte in paese, i dati del 2017 parlano di oltre 23 mila presenze e 8 mila arrivi turistici ad Abbadia nella passata stagione (erano circa 13 mila gli arrivi e 4 mila le presenze nel 2014).

Ai futuri gestori è richiesta l’apertura del chiosco per il periodo invernale (15 ottobre – 15 aprile) la domenica e nei giorni festivi con apertura dalle ore 9.00 alle ore 12.00; per il periodo primaverile (16 aprile – 15 giugno) ed autunnale (15 settembre – 14 ottobre) tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e per il periodo estivo (16 giugno – 14 settembre) tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 24.00.

Il parco dovrà invece restare aperto per il periodo invernale (15 ottobre – 15 aprile) dalle ore 9.00 alle ore 19.00; per il periodo primaverile (16 aprile – 15 giugno) e autunnale (15 settembre – 14 ottobre) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e per il periodo estivo (16 giugno – 14 settembre) dalle ore 7.00 alle ore 24.00.

Inoltre i gestori dovranno anche realizzare alcuni interventi alla struttura, previsti nel bando, tra cui anche il posizionamento di due telecamere di videosorveglianza che saranno connesse all’Ufficio di Polizia Locale di Abbadia.