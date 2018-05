LECCO – Soltanto una settimana fa si è tenuto un confronto pubblico tra cittadini e comune riguardo il parco di via Monsignor Polvara e l’area cani.

In quell’occasione l’associazione Pro Parco Nostri Amici Animali Onlus si è impegnata ad intraprendere le iniziative necessarie a valorizzare e riorganizzare sia le 8 aree cani attualmente esistenti nel territorio comunale, sia a individuare nuove aree idonee in altre zone strategiche della città, che il comune di Lecco potrebbe allo scopo attrezzare.

“Un progetto che vuole recepire le aspettative della popolazione in aumento degli amici a quattro zampe, che richiedono più aree attrezzate e distribuite sul territorio – hanno spiegato dall’associazione -. A fine estate, Pro Parco presenterà all’ufficio Uda (Ufficio Diritti Animali) il progetto contenente le proposte”.

Intanto domani, sabato 5 maggio, e sabato 12 maggio dalle 9 alle 19 presso area cani di via Monsignor Polvara verrà attivata una raccolta fondi per reperire le risorse per la messa in sicurezza della recinzione lungo il marciapiede di via Monsignor Polvara: “con l’installazione di una rete aggiuntiva a maglia stretta in modo da potere, con l’amministrazione comunale, realizzare in tempi brevi l’intervento. In questa occasione sarà possibile anche firmare la petizione per chiedere di prolungare alle 21 l’ orario estivo di apertura dei due parchi di via Monsignor Polvara, esigenza manifestata da cittadini fruitori di entrambe le aree”.