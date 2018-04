PAVIA – Ha iniziate ad avere le contrazioni in casa e ha subito chiamato l’ambulanza. Ma il piccolo aveva proprio fretta di venire al mondo, tant’è che alla fine è nato in casa.

E’ successo questa mattina, lunedì, a Gropello Cairoli in provincia di Pavia. Ad fare nascere il figlio è stato il papà, guidato al telefono da un operatore sanitario Areu.

Tutto è andato bene per la mamma e per il piccolo Gabriele, 3 kg circa, nato all’ottavo mese. Entrambi sono ora in ospedale, presso l’ostetricia del Policlinico San Matteo, in buone condizioni.