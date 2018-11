AIRUNO – Christmas edition per il party anni ’90 organizzato dalla consulta giovani di Airuno in programma nella serata di venerdì 14 dicembre presso Il Gabbiano, in località Gibello.

L’ingresso è gratuito con consumazione obbligatoria, informazioni e prevendite sono disponibili chiamando il: 340.1060790, oppure presso l’oratorio di Airuno dalle 20 alle 22.