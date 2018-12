CALOLZIOCORTE – Anche quest’anno la frazione del Pascolo si illumina per Natale. I giochi di luce proiettati sulle facciate della chiesa parrocchiale lasciano a bocca aperta, prima tappa di un percorso di luminarie voluto ed organizzato dai volontari dell’oratorio.

“Abbiamo voluto portare un po’ di luce per Natale nel nostro quartiere” ha detto Roberto Riva, fra i volontari dell’oratorio, l’iniziativa era già stata messa in campo lo scorso Natale, un modo per salutare e ringraziare l’ex parroco don Roberto.

Per augurare “buone feste” ai concittadini la scuola dell’infanzia paritaria Papa Giovanni XXIII di Vercurago e il nido Il villaggio dei folletti con la Sezione Primavera di Somasca hanno pensato anche una manifestazione, “Seguendo la stella”, in programma il prossimo 14 dicembre alle 20. L’intento degli ideatori è quello di coinvolgere le due comunità di Pascolo e di Vercurago come il Presepe Vivente può fare. Una fiaccolata fra le vie del comune che ha visto l’adesione delle principali realtà associative quali L’abbraccio, Aido, Alpini, Avis, Gev, la Pro loco di Vercurago, gli oratori di Pascolo e Vercurago e del Comune di Vercurago.