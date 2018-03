VARENNA – Ad aprile i visitatori di Villa Monastero a Varenna potranno ammirare il Giardino Botanico nella sua caratteristica veste primaverile. In particolare, nell’ambito dell’iniziativa Camelie sul Lario 2018 sarà possibile ammirare la collezione di camelie storiche e partecipare alle iniziative pensate per bambini e famiglie.

Lunedì 2 aprile, giornata di Pasquetta, la Provincia di Lecco, in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, organizza una speciale Caccia al Tesoro Botanico dedicata alle famiglie.

Dalle 14.30 alle 17.30 ogni mezz’ora i bambini, insieme a genitori, parenti e amici, verranno guidati alla scoperta del ricco Giardino Botanico della Villa seguendo le indicazioni riportate sulla scheda consegnata all’inizio dell’attività.

Le risposte della Caccia al Tesoro si celano infatti tra le varie specie di piante e di fiori, lungo i sentieri del giardino, in mezzo agli elementi architettonici e alle statue in pietra. L’attività è stata pensata per far conoscere anche ai più piccoli il ricco universo botanico e artistico del luogo, stimolando la curiosità e la fantasia attraverso il gioco e il divertimento.

Al termine del percorso i piccoli partecipanti riceveranno una dolcissima sorpresa. L’attività è inclusa nel biglietto d’ingresso (gratuito fino agli 11 anni) ed è consigliata per i bambini tra i 6 e i 10 anni.

Il biglietto d’ingresso è di 8 euro (5 euro solo il Giardino), mentre l’ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3 euro solo il Giardino); l’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e residenti a Varenna.

Inoltre, fino a mercoledì 4 aprile, tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00, nello spazio espositivo di Villa Monastero è ancora possibile visitare la mostra fotografica di Marco Beck Peccoz dedicata alla raffigurazione dei Sacri Monti prealpini, promossa da Sacro Monte Varese Musei e Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e realizzata grazie al sostegno di Regione Lombardia.

Altre iniziative sono in programma sabato 7 aprile con Disegniamo l’Arte e Un tè tra le camelie e sabato 21 aprile con la visita guidata al Giardino Botanico; i dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni.

Per informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc e www.instagram.com/villamonastero.