BELLANO – Plauso dal Comune di Bellano alla collaborazione con Ferrovie per il superamento del passaggio a livello sulla provinciale, e questo, spiegano dall’amministrazione comunale, dopo la nomina di Flavio Nogara, ex segretario provinciale della Lega, nel consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato.

“Le procedure hanno subito una netta accelerazione” spiegano dal municipio bellanese. Le Ferrovie si faranno infatti carico della progettazione esecutiva, alla quale contribuirà anche Regione Lombardia con lo stanziamento di 100 mila euro.

“Questa è un’opera che ho da sempre ritenuto prioritaria per il nostro territorio – afferma Nogara – per la posizione di Bellano, territorialmente baricentrica, e per i servizi che vi gravitano, dal Soccorso Bellanese, ai Vigili del Fuoco , ai carabinieri, alla polizia stradale… Portai questa necessità in consiglio comunale sin dalla mia prima elezione nel 1999, fino a sollecitare l’inserimento tra le priorità di Regione Lombardia da Segretario Provinciale della Lega, ed ora da consigliere di amministrazione di FS ho ritenuto di portare al tavolo di RFI questa problematica e i dirigenti, che ringrazio per l’efficienza, le grandi competenze e la concretezza risolutiva dimostrate, non hanno potuto che condividere l’opportunità e la necessità di eliminare questa barriera”.

“L’Amministrazione bellanese sta partecipando agli incontri sin qui programmati con attenzione, competenza ed uno spirito estremamente collaborativo – prosegue Nogara – questo mi fa credere che questa volta si stia veramente avvicinando il giorno in cui il passaggio a livello di Bellano, con tutte le situazioni di criticità e di pericolo che ha causato in tutti questi anni, sarà solo un vecchio ricordo, degno di essere ricordato nei libri dell’illustre scrittore bellanese Andrea Vitali. E sono certo che unitamente al sottopasso che verrà realizzato, tutta la stazione diventerà una splendida cartolina di benvenuto per i turisti sempre più numerosi e gradita a tutti i Bellanesi.”

Esprime grande soddisfazione il sindaco Antonio Rusconi: “Sono davvero entusiasta! Fin dal primo giorno di insediamento abbiamo destinato un’attenzione preminente a quest’opera tanto agognata da decenni. Abbiamo promosso incontri, chiesto attenzione agli enti superiori, sviluppato idee e fortunatamente abbiamo trovato tante persone che si sono impegnate con determinazione nel portare avanti questo discorso insieme. Questo progetto rappresenta il punto più elevato e qualificato degli ottimi rapporti instaurati con tutti i compartimenti di Rfi. Il mio più grande ringraziamento va oggi a Flavio Nogara, che ha immediatamente fatto fruttare la recente nomina nel consiglio d’amministrazione di Ferrovie dello Stato, creando un tavolo di lavoro operativo che ha condiviso la necessità di porre in essere questa fondamentale opera per Bellano e per tutto il territorio .Continueremo questo lavoro con determinazione e, anche grazie a Regione Lombardia che ha destinato 100.000 euro per il progetto, ci sentiamo davvero ad un punto decisivo per arrivare alla soluzione che i nostri concittadini desiderano da tanti, troppi anni e che ora sembra così vicina””.